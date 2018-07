Opnieuw brandstichting in Balen: Lommelaar verhoord

Lommel - In een schuur in Balen is de afgelopen nacht mogelijk opnieuw brand gesticht. Volgens de eigenaar van de schuur op Breden Els werden twee wagens in brand gestoken. Dat meldt Radio 2.

Toen de brandweerlieden aankwamen, waren er grote vlammen zichtbaar. Naast de schuur en twee oude wagens, liepen ook twee landbouwmachines zware schade op. Op het dak van de schuur lagen asbesthoudende golfplaten, maar die raakten niet beschadigd.

Brandstichter actief

Het afgelopen weekend riep de Balense burgemeester Johan Leysen (CD&V) zijn inwoners nog op extra waakzaam te zijn na een nieuwe verdachte brand in een leegstaande horecazaak. Sinds eind mei vond al een tiental branden plaats in de regio van Balen en Mol. Begin juli brandde nog de historische woning Huis Wouters op de Markt in Balen uit.

De brand die woensdag werd gesticht op de grens van Lommel en Balen - op een terrein van 3.000 vierkante meter aan gras, bos en heide - heeft wellicht niets te maken met eerdere brandstichtingen. De politie pakte een persoon uit Lommel op die gelinkt wordt aan de brandstichting. Hij mocht na verhoor beschikken.