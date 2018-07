“Als België kiest voor Amerikaanse F-35, kan het niet meewerken aan ontwikkeling nieuw gevechtsvliegtuig”

Brussel - Frankrijk doet de deur dicht. Als België kiest voor de Amerikaanse F-35, dan kan het niet meewerken aan het nieuwe Frans-Duitse gevechtsvliegtuig. Dat schrijft De Standaard donderdag.

Een beslissing over de opvolger van de F-16 op de laatste ministerraad voor het zomerreces wordt niet uitgesloten, klinkt het in de krant. Een belangrijk stuk informatie is dat zowel de Brits-Europese ­Eurofighter als de Amerikaanse F-35 veel minder zal kosten dan begroot. Dat opent perspectieven en daarom circuleert er een scenario waarmee een win-win mogelijk zou zijn. Het resterende geld kan namelijk gebruikt worden om alsnog mee te stappen in de ontwikkeling van het Frans-Duitse gevechtsvliegtuig van de toekomt, het SCAF (Système de Combat Aérien Futur).

Maar zo zien de Fransen het dus niet, die het project aan de aankoop van het Franse gevechtsvliegtuig Rafale hebben gekoppeld, dat ze buiten de procedure om proberen te verkopen. “Als het idee is ontstaan dat het mogelijk is de F-35 te ­kopen en tegelijk mee het SCAF te ontwikkelen, dan moet ik erop wijzen dat dit een misverstand is”, zegt de Franse ambassadrice Claude-France Arnould.

Op de vraag of de combinatie Eurofighter-SCAF wel mogelijk is, wil Arnould niet ingaan.