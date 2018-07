"Domme regels zorgen ervoor dat er in de F1 niet meer geracet wordt"

Voormalig F1-baas Bernie Ecclestone heeft nogmaals zijn visie gegeven over de huidige situatie in de Formule 1. Ecclestone uit daarin vooral kritiek op de bestraffingen die tegenwoordig in de Formule 1 uitgedeeld worden. Volgens Ecclestone zorgt het ervoor dat er minder geracet wordt.

"Enige tijd geleden toen ik erbij betrokken was zei ik al dat technische regels vandaag de dag belangrijker zijn dan sportieve regels," aldus de voormalig F1-baas. "Ze hadden bovenaan het reglement moeten schrijven: niet racen."

Ecclestone vindt niet dat er voor allerlei pietluttigheden, of voor heel wat zogenaamde 'race-incidenten', een bestraffing moet opgelegd worden.

"Wanneer de rijders iets doen waarvan de teameigenaars of sponsors vinden dat het niet bij hen past dan tikken ze hen op de vingers: doe dat niet meer!"

"Daar draait het allemaal rond. Al de regels die er nu echter zijn zorgen ervoor dat er niet meer geracet wordt."

"Al die domme dingen die er vandaag de dag zijn, zoals die bestraffingen allemaal, het is gewoon stom."

Ook de voorbije maanden kwam er al kritiek op de bestraffingen die de stewards in de Formule 1 uitdelen. Daarbij komt er niet alleen kritiek op het bestraffen op zich, maar ook op het feit dat gelijkaardige incidenten soms totaal anders beoordeeld en bestraft worden.

Het mag duidelijk zijn, het laatste woord over bestraffingen in de Formule 1 is nog niet gezegd ...

