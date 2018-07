“Froome heeft de uitstraling van een kipfilet”

Hij schreef al een lied over de Ronde van Vlaanderen, was seingever in de Baloise Belgium Tour, springt zelf zo vaak hij kan op de fiets en volgt de grootste koersen op de voet. Diep verscholen in Haspengouw schuilt een oranje wielerdier. Zijn naam? Rick De Leeuw. Aan de vooravond van de rit naar Alpe d’Huez alias ‘de Hollandse berg’ zochten we de literaire duizendpoot op ‘Bij Rita’ in het nietige Heks, sinds anderhalf jaar zijn nieuwe Limburgse habitat.