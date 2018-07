Veel voorstellen voor Arbeidsdeal

BrusselVertegenwoordigers van werknemers en werkgevers zien in levenslang leren de sleutel om meer mensen aan het werk te krijgen. Ze hebben gisteren hun voorstellen overhandigd aan premier Michel (MR). Alle mogelijke voorstellen voor de Arbeidsdeal die de werkzaamheidsgraad moeten verhogen, zijn nu binnen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil in die deal ook de bedrijven laten betalen om bruggepensioneerden op te leiden in een knelpuntberoep.