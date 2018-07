Monsterboete voor Google

BrusselDe Europese monsterboete van 4,3 miljard euro voor Google is de tweede geldstraf die ’s werelds meest dominante zoekmachine op korte tijd te verwerken krijgt, en alweer de zoveelste voor een Amerikaans topbedrijf. Het kan niet anders dan dat dat president Trumps beeld van de Europese Unie als vijand bevestigt. Uitgerekend nu er nieuwe Amerikaanse heffingen op Europese – lees: Duitse – auto’s in de lucht hangen. De VS en de Europese Unie staan op de rand van een open handelsoorlog