“Taxi papa en mama bedanken”

Vier Limburgse meisjes maken deel uit van de 15-koppige Belgische selectie op het EK Softball in het Italiaanse Staranzano. De 17-jarigen Amber Hendriks, Lara Francken, Freyke Vanhees en de 13-jarige benjamin Rhune Vanhees zetten allen hun eerste stapjes in de jeugdopleiding van tweedeklasser Sunville Tigers Zonhoven. Intussen schopten ze het tot de Belgische nationale ploeg. “We willen vooral beter worden”, klinkt het in koor.