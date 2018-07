“Het onmogelijke is mogelijk”

kinrooi Hij exposeerde tot in Japan, en Chriet Titulaer zaliger bezocht hem in Ophoven om opnames te maken voor ‘Wondere Wereld’. Nog altijd krijgt hij bezoek van wetenschappers die willen weten hoe hij het flikt: onmogelijke vormen omzetten in sculpturen die toch mogelijk zijn. Kunstenaar Mathieu Hamaekers (64) is bekender in buitenland dan in eigen land en verkoopt zelden. Maar dat deert hem allemaal niet. “Een mens kan toch maar drie keer per dag eten.”