Sagan gaat scheiden: “Vinden het allebei de beste beslissing”

Peter Sagan gaat scheiden van zijn vrouw Katarina Smolkova. Dat heeft de regerende wereldkampioen wielrennen zelf bekendgemaakt op Facebook. Het koppel stapte tweeëneenhalf jaar geleden in het huwelijksbootje en heeft een zoon, Marlon.

“Na lang discussiëren zijn Kate en ik tot de conclusie gekomen dat het beter is om niet langer als koppel voort te gaan. We zetten ons leven verder als vrienden en vinden dat beiden de juiste beslissing”, aldus de 28-jarige Sagan. “Kate is een belangrijk deel van mijn leven. Ze heeft me al die jaren gesteund in mijn professionele carrière en is een fantastische moeder.”

Eind oktober 2017 gaf Katarina Smolkova het leven aan hun eerste en enige kindje Marlon. “We zijn gezegend met zo’n geweldige zoon. Onze focus ligt nu volledig op hem. We zullen ons uiterste best doen om een liefdevolle omgeving voor hem te ontwikkelen. We willen de toegewijde ouders zijn die Marlon verdient”, aldus de drievoudige wereldkampioen. Sagan en Smolkova stapte op 11 november 2015 in het huwelijksbootje.

De Slovaak is momenteel aan het werk in de Ronde Van Frankrijk, waar hij de tweede en vijfde etappe won en met de groene puntentrui rondrijdt.