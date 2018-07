Resultaten in oefenwedstrijden zeggen niets, maar een gelijkspel met verzorgd voetbal tegen de Griekse recordkampioen Olympiakos biedt toch vertrouwen voor de competitiestart. “Ik zag een fris en scherp STVV” reageerde een tevreden Marc Brys.

De teambuilding in Durbuy zorgde opnieuw voor creativiteit in de hoofden van het elftal van Brys. De Kanaries kenden een flitsende start via Roman Bezus met Duckens Nazon als koelbloedige afwerker. “Het ...