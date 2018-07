Zoon moet zelf vuur blussen na keukenbrand in Paal

Beringen - De zoon van een bejaard koppel is vandaag ter controle naar het ziekenhuis moeten gaan omdat hij bij het blussen van een keukenbrand bij zijn ouders rook had binnengekregen.

Het waren de bewoners die in de late namiddag het vuur in de keuken opmerkten na een defect aan een van de toestellen. De zoon kreeg het vuur grotendeels gedoofd met de tuinslang, maar de brandweer moest wel nog nablussen en het huis op Patersveld in Paal ventileren. Een van de kleindochters kon op het nippertje nog de twee katten van het gezin boven redden. De keuken raakte zwaar beschadigd en in de woonkamer is er rookschade. Hierdoor werd het huis onbewoonbaar verklaard.