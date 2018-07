Hasselts adres draaischijf in zwendel met raskatten

Hasselt -

De dierenpolitie in Nederlands Limburg is een zwendel met raskatten vanuit een Hasselts adres op het spoor. De kittens worden vanuit Servië naar Limburg gebracht. De importeur adverteert op Nederlandse site zoals Marktplaats. Geïnteresseerden kunnen de katjes gaan bekijken in Hasselt. De prijzen variëren tussen de 6 en 800 euro. “De kittens die worden aangeboden zijn te jong, ongezond en niet gevaccineerd. Door een klacht van een klant zijn we de handel op het spoor gekomen”, zegt agent Paul Savelkouls van de dierenpolitie. De agent contacteerde de collega’s in België. “Maar bij mijn weten zijn ze daar nog geen onderzoek gestart.”