Droogte zorgt voor lage Maas: Vlaamse Waterweg neemt preventieve maatregelen op kanalen

Hasselt -

Doordat het de voorbije weken nauwelijks heeft geregend, neemt ook de droogte toe. En veel neerslag zit er de komende dagen ook niet in. Die aanhoudende droogte zorgt ook voor een lage waterstand van de Maas. En dat zorgt voor een verhoogde waakzaamheid bij de Vlaamse Waterweg nv, omdat het Albertkanaal en de Kempische kanalen bijna volledig worden gevoed met Maaswater. “De toestand is nog niet zorgwekkend, maar we nemen wel al preventieve maatregelen”, zegt woordvoerder Ben Nauwelaers.