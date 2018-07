Sky grijpt de macht: Thomas wint dolle Alpenrit en neemt gele trui over van Van Avermaet, Froome wordt tweede in de stand

Geraint Thomas heeft de elfde etappe in de Tour de France gewonnen: de schaduwkopman (?) van Team Sky kwam als eerste boven op de Col de La Rosière en neemt de gele trui over van Greg Van Avermaet. Tom Dumoulin werd op 20 seconden nog tweede vlak voor Chris Froome en maakte indruk, maar voorts werd de lijst met favorieten voor de eindzege meteen wat kleiner na een dolle rit.

Voor de elfde etappe had organisator ASO een speciale, korte rit in petto: over slechts 108,5 km maar met onderweg twee cols van buiten categorie (Montée du Bisanne en Col du Pré) en twee van eerste categorie (Cormet de Roselend en de Col de La Rosière). De finish op de Col de La Rosière was bovendien de eerste aankomst op een top in deze editie van de Tour. In totaal moesten er 4.025 hoogtemeters overwonnen worden, goed voor ruim 50 km klimwerk met onderweg amper tijd om te recupereren.

En daar is... Sagan!

Zoals verwacht werd er van bij de start aangevallen maar het was verrassend groene trui Peter Sagan die de eerste vlucht opzette. De wereldkampioen was voor de tweede dag op rij bij de zaak en pakte aan de tussensprint nog maar eens de punten. Zonder pech is het groen in Parijs al lang gekend

Sagan pakt alweer punten Foto: AP

Twee Belgen in de kopgroep

Meteen na die tussensprint liet Sagan zich alweer uitzakken en kon de eigenlijke rit beginnen. Op de eerste klim van de dag, de Montée de Bisanne (12,4 km aan 8,2 procent), stuurden heel wat klassementsmannen één of meerdere pionnetjes vooruit. Zo kregen we uiteindelijk een kopgroep van zo’n twintig renners die vijf minuten voor het peloton met favorieten (mochten) uitrijden. Met Thomas De Gendt en opnieuw Serge Pauwels waren er twee Belgen present, zij trokken op avontuur met onder meer bolletjestrui Julian Alaphilippe, Warren Barguil, Amaël Moinard, Gorka Izagirre, Mikel Nieve, Marc Soler, Damiano Caruso, Tejay van Garderen en Michael Valgren.

In het peloton onderhield Team Sky meteen een strak tempo, waardoor de sprinters meteen moesten lossen en een ganse dag tegen de tijdslimiet zouden moeten opboksen. Ze gunden de koplopers een voorsprong van zes minuten, maar niet meer.

Alaphilippe en Pauwels in de aanval Foto: EPA-EFE

Met een machtige sprint op de top reed Julian Alaphilippe iedereen uit het wiel, het verweer van Warren Barguil mocht niet baten. De Fransman van Quick-Step Floors heeft zijn zinnen duidelijk op die bolletjestrui gezet maar Thomas De Gendt passeerde de top als derde en is dus nog niet kansloos. Met z’n drieën doken ze naar beneden, op naar de volgende col van de dag: de Col du Pré. Aan de voet van de klim kregen we echter weer een samensmelting met de twee groepen voorin.

Valverde breekt de koers open

De tweede klim van de dag was er eentje Buiten Categorie (12,6 km aan 7,7 procent) en meteen werd het kaf van het koren gescheiden: de gele droom van Greg Van Avermaet was definitief voorbij maar onder meer ook Bauke Mollema, Rigoberto Uran, Rafal Majka en Lilian Calmejane moesten de rol lossen.

Zeker toen Movistar de koers openbrak: op 54 kilometer van de streep viel de 38-jarige Alejandro Valverde aan. Valverde raapte de ene renner na de andere op en kon ook rekenen op de steun van Marc Soler, die zich vooraan had laten uitzakken om zijn ervaren kopman bij te staan. Het Movistar-duo pakte al snel twee minuten op de groep met favorieten, waar Team Sky echter onverstoorbaar het tempo bepaalde.

Foto: Photo News

Voorin moest De Gendt de rol lossen en plots stond ook bolletjestrui Alaphilippe geparkeerd! De nieuwe chouchou van de Fransen komt in het echte hooggebergte dus toch nog iets tekort. Ondertussen hield Serge Pauwels voorin wel knap stand. Meer zelfs, hij kwam als tweede boven achter Barguil.

Niet Nibali maar Dumoulin in de afdaling

Meteen volgde echter de volgende klim met de Cormet de Roselend, een klim van tweede categorie en het minst zware obstakel van de dag (5,7 km aan 5,6 procent). In de groep met favorieten zette Nibali echter zijn ploeg aan het werk in jacht op Valverde en de kopgroep. Bizar genoeg zou die impuls nooit een vervolg krijgen.

De renners smeten zich naar beneden in de afdaling van 18 kilometer: het duo Soler-Valverde volgde op twee minuten van de 13 overgebleven koplopers, de groep met favorieten volgde echter al op een minuut van die twee. Opvallend: niet specialist Nibali maar Tom Dumoulin zette in de afdaling Team Sky onder druk en de Nederlander reed samen met ploegmaat Kragh Andersen naar Valverde.

Niet Valverde maar Dumoulin op de klim

Pauwels moest in de afdaling de overgebleven koplopers laten rijden: Barguil, Caruso, Valgren Andersen en Nieve begonnen als eersten aan de slotklim naar La Rosière (17,6 km aan 5,8 procent) maar het Spaanse Cofidis-duo Navarro en Herrada zat hen op de hielen.

Dumoulin en Valverde trokken op zoek naar de koplopers en dwongen zo Team Sky in het defensief maar… de Spanjaard weigerde om over te pakken. Het was van niet kunnen bleek even later en Valverde zou zijn concurrent moeten laten gaan. Terwijl “El Imbatido” zijn inspanningen cash betaalde en ter plekke werd gelaten, bleef de Nederlander op de pedalen beuken en maakte van alle klassementsmannen duidelijk de beste indruk.

Terwijl in de groep van de favorieten zijn kopman Adam Yates moest lossen, plaatste Mikel Nieve op negen kilometer van de streep zijn demarrage. Caruso en Herrada klampten nog het langste aan maar tevergeefs.

Froome achter... Thomas

In de groep van favorieten waren Domenico Pozzovivo, Ilnur Zakarin en Fuglsang de volgenden die moesten plooien onder het moordende tempo van Team Sky. Toen met Kwiatkowski de laatste knecht was opgebruikt, stoof schaduwkopman Geraint Thomas ervandoor. Bizar genoeg was het Chris Froome zelf die aanvankelijk als eerste achter hem probeerde aan te gaan. Tevergeefs echter: Thomas maakte als enige de sprong naar Dumoulin.

Maar toen Dan Martin wegsprong, was Froome wel de enige die de Ier nog kon volgen. Nibali, Bardet, Quintana,... Allemaal moesten ze veelzeggend passen. En vanaf dan werd het ploegenspel perfect gespeeld: Thomas nam niet over bij Dumoulin, terwijl Froome dankzij Martin terugkeerde tot op 10 seconden.

Team Sky één en twee in de stand

In de laatste meters kon Thomas het echter niet laten liggen: de 32-jarige Welshman ging op en over Nieve.

Enjoy how @GeraintThomas86 overtook @NieveMikel to claim the stage win in La Rosière!

Appréciez comment @GeraintThomas86 a dépassé @NieveMikel pour s'imposer à La Rosière !#TDF2018 pic.twitter.com/KSawBj3ZLz — Le Tour de France (@LeTour) 18 juli 2018

Ritwinst, 10 bonificatieseconden en de gele trui, wat een nummer van de luitenant van Chris Froome. Tom Dumoulin finishte als tweede op 21 seconden, vlak voor Froome die wel tweede wordt in de stand. Team Sky aan de macht.

Bardet, Nibali, Quintana en Roglic verloren nog een minuut, Landa kraakte nog volledig en kan de Tour op zijn buik schrijven.

Zwaarste Alpenrit moet nog komen...

Er zal woensdagvanavond en donderdagmorgen vast en zeker nog veel worden afgepraat binnen de ploegen, want donderdag staat de laatste en op papier zwaarste van de drie Alpenritten op het programma: de rit tussen Bourg-Saint-Maurice en Alpe d’Huez is 175 kilometer lang, met drie beklimmingen buiten categorie: de Col de la Madeleine, de Col de la Croix de Fer en de iconische slotklim van 13,8 kilometer.

Uitslag:

1. Geraint Thomas (Team Sky) in 3u29:36

2. Tom Dumoulin (Team Sunweb) +20”

3. Chris Froome (Team Sky)

4. Damiano Caruso (BMC Racing Team) +22”

5. Mikel Nieve (Mitchelton - Scott)

6. Daniel Martin (UAE Team Emirates) +27”

7. Jesús Herrada (Cofidis, Solutions Crédits) +57”

8. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) +59”

9. Vincenzo Nibali (Bahrain - Merida)

10. Nairo Quintana (Movistar Team)

Stand:

1. Geraint Thomas (Team Sky)

2. Chris Froome (Team Sky) +1’25”

3. Tom Dumoulin (Sunweb) +1’44”

4. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) +2’14”

5. Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) +2’23”