Prinses Elisabeth recycleert blouse van koningin Mathilde

Op nieuw vrijgegeven foto’s van de koninklijke familie schittert kroonprinses Elisabeth in een roze blouse, die erg lijkt op een kledingstuk dat haar moeder, koningin Mathilde, in 2010 droeg.

Koning Filip zit op 21 juli exact vijf jaar op de troon, en naar aanleiding van die verjaardag gaf het koningshuis nieuwe familiefoto’s vrij. Prinses Elisabeth draagt een roze blouse en een witte broek met bloemenprint.

Lees ook: Koning Filip viert vijf jaar op de troon met nieuwe gezinsfoto's

Kroonprinses Elisabeth is voor haar roze top in de nieuwe officiële foto's gaan snuisteren in de kleerkast van mama Mathilde: https://t.co/40LCEwI5dz pic.twitter.com/DXXIVuclgc — ModekoninginMathilde (@ModeMathilde) 18 juli 2018

Opvallend is dat haar moeder in 2010, toen ze nog prinses Mathilde was, dezelfde blouse droeg tijdens een bezoek aan de opera in De Munt. Ze ging er toen kijken naar een voorstelling over Don Quichotte.