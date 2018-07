Vlotte oefenzege - achter gesloten deuren - voor Buffalo’s

AA Gent trad vanmiddag achter gesloten deuren aan tegen het Nederlandse PEC Zwolle waarbij Yves Vanderhaeghe een stevig elftal tussen de lijnen bracht. Na een evenwichtige openingsfase namen de Buffalo’s de partij in handen maar doelgevaar bleef initieel uit. Tot Giorgi Chakvetadze uitpakte met een magistrale, splijtende dieptepass. Yuya Kubo was er als de kippen bij om de openingstreffer aan te tekenen.

Na de pauze zakte het spelpeil en viel er amper doelgevaar te noteren. Al kwam Coosemans wel met de schrik vrij toen hij iets te veel tijd nam om een terugspeelbal te controleren. Olayinka - na rust meer in zijn sas op de linkerflank - verstuurde nog een prima flankvoorzet maar de kopbal van Yaremchuk miste de juiste richting. Ook het centrale duo Rosted - Plastun toonde zich achterin meer dan bedrijfszeker, zonder al te veel inspanningen hielden ze de bezoekende aanvallers in toom. In de slotfase liet Sylla, op aangeven van Yaremchuk, nog een opgelegde kans onbenut.

AA Gent: Coosemans, Foket, Plastun, Rosted, Asare, Esiti, (60’ Andrijasevic), Chakvetadze, Mostafa (77’ Raskin), Olayinka, Kubo (81’ Sylla) en Yaremchuk

Doelpunten: 35’ Kubo 1-0