Buurtfeest van Hepperwijk bijzonder succesvol

Maaseik - Naar jaarlijkse gewoonte houdt de Hepperwijk ieder jaar een buurtfeest in de vorm van een barbecue en een gezellig samenzijn.

Elk jaar, op de eerste zaterdag van juli is er feest in de Hepperwijk. Gewoonte getrouw is er een barbecue en een gezellig samenzijn. Door het bijzonder aangename weer en de zeer aangename mensen die deelnamen aan de barbecue werd het dit jaar één van de meest geslaagde feesten van de laatste jaren. Door deze uiterst gunstige omstandigheden vergaten de mensen zelfs te gaan kijken naar het WK voetbal, waarvoor een groot scherm werd geplaatst.

In de late uren werd er nog gedanst en uit volle borst gezongen. De hepperwijkbewoners gingen tevreden naar huis en zullen volgend jaar zeker weer aanwezig zijn.