Officieel: KRC Genk heeft vervanger voor Omar Colley beet

De kogel is door de kerk. Genk heeft een opvolger voor Omar Colley. Met de pas 20-jarige Jhon Janer Lucumi, die voor 4 seizoenen tekent en zal spelen met rugnummer 33, komt een linksvoetige centrale verdediger de rangen versterken. In principe meteen ook de laatste inkomende transfer bij Racing, dat eerder al middenvelder Piotrowski, verdediger Screciu en de aanvallers Gano en Paintsil aantrok. De teller in de A-kern staat momenteel op 29 stuks. Ruim voldoende om de zware augustusmaand aan te vatten. Tegen het sluiten van de transfermarkt zullen allicht nog enkele pionnen de club verlaten, al dan niet op huurbasis.