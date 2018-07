Kan nieuwe Chelsea-trainer Hazard met dit opvallend pleidooi overtuigen om toch te blijven?

Chelsea heeft woensdag Maurizio Sarri voorgesteld als nieuwe hoofdcoach. De Italiaan kreeg vragen over een mogelijk vertrek van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard richting Real Madrid, maar kon of wilde niets beloven. Wel speelde hij in op het speelse karakter van Hazard door er de nadruk op te leggen dat hij “plezier maken” hoog in het vaandel draagt. “Ik zou me door de week graag amuseren met hem.” Een charme-offensief om Hazard toch in Engeland te houden?

De Italiaan Maurizio Sarri volgde bij Chelsea zijn landgenoot Antonio Conte op en tekende een overeenkomst voor drie seizoenen op Stamford Bridge. Onze landgenoten Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi en Charly Musonda kennen zo hun nieuwe T1 voor komend seizoen. Althans, als ze blijven, want zowel Courtois als Hazard worden gelinkt aan een transfer naar Real Madrid.

De nieuwe trainer van Chelsea kon of wilde niet beloven dat Courtois en Hazard bij zijn club zullen blijven. “Ik wil niet over de transfermarkt praten en ben daar ook niet zo in geïnteresseerd, ik ben een man van het veldwerk”, hield hij zich tegenover de BBC op de vlakte.

Sarri is ook niet van plan zijn Belgische sterspeler te bellen om hem te overtuigen toch in Londen te blijven. “Een telefoontje zou me geen zekerheid geven. Ik zou hem veel liever in het echt ontmoeten, face to face. Graag zou ik vier of vijf dagen met hem op het trainingsveld staan om een goed idee van hem te krijgen.”

“Plezier maken” als charme-offensief

Op zijn persconferentie speelde de Italiaan wel in op het speelse karakter van Hazard. “Ik zou me graag doorheen de week (op training, nvdr) amuseren met hem. Dat is voor mij het belangrijkste: ik moet plezier kunnen maken om het ergens goed te doen. Volgens mij kunnen we op die manier resultaten halen. Dat is het grootste cadeau dat je kan krijgen - plezier maken bij het doen van je job.”

Benieuwd of Hazard, die bekendstaat als speelvogel, oren heeft naar die woorden. Het zou voor de Rode Duivel alvast een heel verschil betekenen met de vorige trainer van Chelsea, Antonio Conte, die steeds voor een berekende aanpak stond.

Blijven voor de coach, is dat een optie?

Aanvallend voetbal kan ook reden zijn om te blijven

Eerder gingen er al stemmen op dat Sarri wel eens goed zou kunnen passen bij Hazard, omdat hij een trainer is die aanvallend voetbal predikt. Het spreekt voor zich dat de ex-trainer van Dries Mertens er naar uitkijkt om met Hazard te kunnen samenwerken. “Hazard is één van de twee of drie beste spelers van Europa. Ik hoop hem nog beter te kunnen maken, hoewel dat moeilijk zal zijn aangezien hij al op zo’n hoog niveau acteert”, smeerde hij nog wat stroop.

LEES OOK: Real Madrid legt 35 miljoen en 4-jarig contract klaar voor Thibaut Courtois

Sarri werd met het team van Rode Duivel Dries Mertens twee keer tweede en eenmaal derde in de Serie A en werd in 2017 verkozen tot Coach van het Jaar. Voordien trainde hij een heel pak kleinere club in de Laars, onder meer bij Pescara, Hellas Verona, Perugia en Empoli passeerde hij.

Foto: Action Images via Reuters

Chelsea beëindigde de Premier League vorig seizoen als vijfde en miste zo een ticket voor de Champions League. De Blues, die wel de FA Cup op zak steken, komen komend seizoen wel uit in de Europa League.