Ryanair schrapt 50 vluchten van en naar België door staking eind juli

Brussel - Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt omwille van de staking van het cabinepersoneel op 25 en 26 juli tot 300 van de 2.400 dagelijkse vluchten. Het gaat onder andere om maximum 50 van de ruim 160 dagelijkse vluchten van en naar België, goed voor 31 procent.

In Spanje worden tot 200 van de ruim 830 dagelijkse vluchten geschrapt en in Portugal maximum 50 van de 180 vluchten. Dat meldt Ryanair woensdag in een mededeling. Tot 50.000 van de 430.000 passagiers zullen getroffen worden door de staking.