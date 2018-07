Valerie De Booser heeft een nieuw kapsel: “Omdat Koen Wauters het zo mooi vindt”

Valerie De Booser, eigenares van kledingwinkel Histoires De Femmes en vrouw van Clouseau-frontman Koen Wauters, heeft een froufrou laten knippen in het pop-upsalon van BV-kapper Jochen Vanhoudt. Niemand minder dan haar echtgenoot kwam op het idee voor het kapsel.

“Toen Koen Wauters tijdens het verhuizen door enkele oude foto’s tegenkwam, vond hij een kiekje van Valerie met froufrou. Hij zei dat hij het kapsel mooi vond, waarna ze overwoog om er opnieuw voor te kiezen. Ze had voor het kappersbezoek een poll op Instagram geplaatst om naar de mening van haar fans te vragen. Zo’n 45 procent koos voor ‘neen’, maar ze deed het toch. Voor haar ventje. Nu wordt ze overspoeld met positieve reacties dat ze er jonger uitziet”, zegt Jochen.

De Booser liet vorige week de schaar in haar bruine lokken zetten en ging met een lange froufrou naar huis. Na enkele dagen besloot ze dat ze iets korter aandurfde. “Nu heeft ze een ronde variant van de froufrou. De zijkanten zijn langer, waardoor hij mooi open kan vallen. Dat maakt dat je kunt kiezen of je je haar al dan niet met froufrou draagt”, voegt de kapper eraan toe.

Het leuke aan dit kapsel is dat het bij veel gezichtsvormen past. “Je zal altijd een beetje voorhoofd zien, waardoor je gelaat optisch niet per se ronder of korter wordt. Het is ook een veilige keuze voor mensen met een weerborstel, net omdat de pony zo lang is. En wie zich zorgen maakt over rimpeltjes - het haar verdoezelt ze een beetje.” Nog een handigheid volgens de kapper, die druk bezig is om zijn nieuwe zaak op te starten: “omdat de froufrou niet te lang is afgeknipt, kan je hem makkelijk laten meegroeien als je de snit beu bent. Wil je hem op en top houden? Laat dan om de maand een centimetertje bijknippen.”