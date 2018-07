Familie-uitstapje naar kleindochter loopt fataal af: vrouw komt onder tractor terecht

Er is woensdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd langs de oude zeedijk in Lampernisse (Diksmuide). Een 82-jarige vrouw uit Gentbrugge kwam om het leven nadat ze na een val onder een tractor terechtgekomen was.

De vrouw was samen met haar man en drie andere familieleden onderweg naar haar kleindochter die in Pervijze woont. Toen ze rond 13.30 uur een tractor hoorden naderen, weken de vijf uit.

De vrouw reed als laatste van het groepje en week ook uit, maar kwam in een stukje los zand terecht. Ze viel en kwam onder het achterwiel van de tractor terecht. Mogelijk verloor de 82-jarige haar evenwicht omdat ze zich vergaloppeerde met haar elektrische fiets. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Tweede dodelijk ongeval

Eerder op de dag, rond 10 uur, kwam ook in Kortrijk al een fietsster om het leven. Op de Brugsesteenweg, aan de kruising met de Ring rond Kortrijk-Kuurne, overleed een vrouw nadat ze werd aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur had haar niet op tijd opgemerkt. “Het is niet de eerste keer dat hier ongelukken gebeuren”, aldus François Benoit, de burgemeester van Kuurne. “Er staan werkzaamheden gepland, maar die zouden pas in februari 2019 worden uitgevoerd. Dat is nog veel te lang”, klaagt hij.