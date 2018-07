Europese staalheffingen om gevolgen van Amerikaanse heffingen voor industrie op te vangen

De Europese Unie voert donderdag beschermende heffingen op staalproducten in om de verminderde uitvoer van de eigen producenten als gevolg van de Amerikaanse heffingen op staal te counteren.

Volgens de Europese Commissie heeft de EU, sinds Amerikaanse president Donald Trump een 25 procent-tarief invoerde voor de import van staal, een stijging genoteerd van de invoer van staal uit de rest van de wereld. Daarnaast besliste de Commissie ook invoerheffingen voor Chinese e-bikes in te voeren.

Volgens Europees commissaris voor Handel Cecilia Malmstrom had de Unie geen andere keuze dan maatregelen te nemen om de eigen staalindustrie te beschermen, die vandaag reeds gebukt gaan onder de algehele overcapaciteit. “De Amerikaanse heffingen veroorzaken verschuivingen in de handel wat tot zware schade kan leiden voor de Europese staalproducenten en -werknemers”, voegde Malmstrom eraan toe.

Vanaf donderdag heft de Europese Unie een taks van 25 procent op 23 categorieën van staalproducten vanaf het ogenblik dat invoer van deze producten boven het gemiddelde van de laatste drie jaar stijgt. De Europees commissaris is ervan overtuigd dat de maatregelen “een correct evenwicht vormen tusen het belang van de Europese producenten en de afnemers van staal zoals de auto-industrie over de bouwsector, die afhankelijk zijn van invoer”.

Maar de Europese auto-industrie betreurt de maatregelen ten zeerste, bleek woensdag uit een mededeling van de European Automobile Manufacturers Association (ACEA). “Deze maatregelen schaden ons concurrentievermogen door de stijging van de staalprijs op de Europese markt, die reeds erg hoog is, stelde ACEA-baas Erik Jonnaert.

De maatregel van de Europese Commissie blijft tot 200 dagen van kracht. Begin 2019 wordt een definitieve beslissing genomen. Het gaat om een onderdeel van het Europese antwoord op de Amerikaanse heffingen, naast de eerder besliste heffingen ter waarde van 2,8 miljard euro. Eerder had de commissie ook al laten weten om de invoer van aluminium in Europa nauwgezet in het oog te houden nadat Trump een invoerheffing van 10 procent op aluminium had ingevoerd.

Daarnaast neemt de Europese Commissie ook maatregelen tegen goedkope elektrische fietsen uit China. Bijna honderd Chinese e-bikefabrikanten moeten de komende zes maanden importheffingen betalen die van 21,8 procent oplopen tot 83,6 procent voor veruit de meeste bedrijven. Uit een marktonderzoek in de EU van een jaar na een klacht van de belangenorganisatie van Europese fietsfabrikanten EBMA bleek dat de Chinezen tussen 2014 en eind 2017 drie keer zoveel goedkope elektrische fietsen exporteerden als daarvoor, tegen prijzen tussen 16 en 40 procent onder de kostprijs. Terwijl de e-bike steeds populairder werd, konden de Europese fabrikanten onvoldoende van de groeiende markt profiteren. Bijna een kwart van het marktaandeel is door de Chinese ‘dumping’ verloren gegaan.