Niet bewegen, Michiel!

Maaseik - Patrick van Horne uit Neeroeteren, heeft een bijzonder en uit de kluiten gewassen hobby. Hij beeldt graag levende standbeelden uit en is daar goed in. Hij werd twee keer Belgisch kampioen en vicewereldkampioen. “Patrick, mag ik eens iets vragen, kan ik ook eens een standbeeld zijn”, vroeg Michiel en daarmee begon een avontuur.

Michiel is een dankbare fan van Patrick. Hij zag hem al verschillende keren aan het werk. De laatste keer bij de opening van de nieuwe brug naar het Eilandje in Neeroeteren.

Michiel kampt met een beperking en is altijd even enthousiast. Het enthousiasme van Patrick was dan ook groot om iets te doen met de vraag van Michiel. Hij nam contact op met de oma en mama van Michiel om een en ander te bespreken. De grote wens van Michiel was dat hij iets met een microfoon mocht doen en dus liet Patrick zijn verbeelding de vrije loop. Hoewel het geheel natuurlijk ook technisch haalbaar moest zijn en hij een gepaste locatie moest vinden.

Daarvoor nam hij contact op met de stad Maaseik die besloot om aan het project mee te werken. Zowel voor Maaseik als voor Patrick en Michiel, zou het een goede zaak zijn als ze zouden "optreden" tijdens de wekelijkse markt. Dat is - zeker in deze periode van het jaar - een heerlijk moment om te zien en gezien te worden.

Zo kwam het dat Patrick en Michiel tijdens de voorbije wekelijkse markt te bezichtigen waren als muzikanten. Patrick zorgde voor de kleding en attributen en nodigde Michiel uit om tijdig op de Markt aanwezig te zijn. Daar kostte het hem welgeteld een gans uur om de act voor te bereiden en het resultaat mocht er zijn.

Zowel Michiel als Patrick genoten met volle teugen van de aandacht van de bezoekers. Die op hun beurt genoten van de act. Ook al was het lang niet iedereen duidelijk wat de bedoeling was. Voor Patrick was het optreden routine. Voor Michiel was niet bewegen, duidelijk de moeilijkste opdracht.