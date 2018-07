Koppel biedt politie 100 euro “om van bil te mogen gaan in combi”

De politie maakt op de Gentse Feesten de vreemdste dingen mee. Een koppel bood enkele agenten 100 euro aan. “Op onze wishlist staat om ooit eens van bil te gaan in een politiecombi.”

Het jonge koppel sprak de agenten woensdagochtend aan op de Gentse Feesten. “Ze boden hen 100 euro om even de combi te mogen lenen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De agenten weigerden, maar vroegen wel naar hun reden. “Het stond blijkbaar op hun wishlist om ooit eens van bil te gaan in een combi”, aldus Langeraert. “Ook dan hebben de agenten uiteraard geweigerd. De politie is niet van plan hotels uit te baten.”