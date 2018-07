Wetenschapper waarschuwt met filmpje over ‘wondermiddel tegen kanker’: “Stel altijd vragen”

De Canadese bioloog Jonathan Jarry, verbonden aan McGill University, heeft een video gelanceerd die aantoont dat een zekere dokter Johan R. Tarjany destijds een natuurlijk wondermiddel heeft ontdekt om kanker te bestrijden. Belangrijk detail: zowel het medicijn als de professor bestaan helemaal niet. Met dit filmpje wil de wetenschapper mensen waarschuwen voor video’s met een geneeskundig karakter die op onwaarheden zijn gebaseerd.

“Met dit natuurlijke trucje kan je jouw kanker genezen”, kreeg het filmpje dat al negen miljoen keer is bekeken mee als titel. Erin wordt een medicijn voorgesteld op basis van een specifieke, maar fictieve soort mos: furnariidae karkinolytae. Dat zou kankerbestrijdende eigenschappen hebben. “Tarjany voegde dit mos toe aan zijn dieet en ontwikkelde nooit kanker. Men weet dat deze fantastische kuur tegen de ziekte bestaat sinds de jaren 1800, maar medische bedrijven onderdrukken deze kennis. Toch kan je het medicijn met het ingrediënt makkelijk kopen via het internet”, geeft het filmpje nog mee.

Gefopt met reden

Na deze informatie verandert de toon van het fopfilmpje en komt er heel andere informatie op je scherm. “Jullie moeten weten dat de man op deze foto’s niet dokter Tarjany is. Hij bestaat niet. Zijn naam is een anagram van Jonathan Jarry, de man die deze video maakte. De twee foto’s van de man in het clipje zijn zelfs niet dezelfde persoon. Beschamend niet?”, staat er nog te lezen.

Wees sceptisch

Je bent beetgenomen met een reden. “Er circuleren wel degelijk video’s met valse geneeskundige informatie op het internet en die krijgen miljoenen likes via de sociale media. Dankzij een streepje muziek, voorbijglijdende beelden en een groot lettertype zijn ze vlot te volgen en overtuigen ze makkelijk. Maar wees altijd sceptisch. Stel vragen en trek bij twijfel naar een echte dokter bij je in de buurt. Geloof geen foute info omdat de manier waarop ze wordt overgebracht aantrekkelijk is.”

In een reactie aan de BBC vertelt Jarry dat deze video’s “leeg” zijn. Hij, die ernaar streeft om onjuistheden uit de wereld te helpen, voegt eraan toe dat dit soort filmpjes gevaarlijk zijn. Ze kunnen mensen overtuigen om een medische behandeling uit te stellen en erop te besparen. Met alle gevolgen van dien…