Kim Kardashian brengt de koersbroek naar de rode loper

Of Kim Kardashian met de fiets rijdt is nog maar de vraag, maar ze draagt duidelijk wel graag koersbroeken. Zo verscheen ze vorig weekend in een exemplaar op de rode loper van BeautyCon. Bovendien was het niet de eerste keer dat ze in een dergelijk sportief kledingstuk werd gespot.

Wie ten huize West-Kardashian de broek draagt, is niet bekend, maar we weten in elk geval wel wie er de koersbroek draagt: Kim. In 2016 werd ze al door paparazzi gefotografeerd toen ze in New York op straat liep in een dergelijke broek, dit keer koos ze echter de rode loper uit om ermee uit te pakken. Ze was namelijk te gast op BeautyCon in Los Angeles, een festival dat draait rond alles wat met make-up en cosmetica te maken heeft.

Ze droeg voor de gelegenheid een zwarte vintage jurk van Dolce & Gabbana. Dat combineerde ze met daaronder een zwarte spandex koersbroek. Eerlijk is eerlijk, ze moest nog wel iets onder die jurk dragen anders kregen we voor de zoveelste keer naaktfoto's van haar te zien. Dochtertje North was trouwens ook van de partij en droeg een bijpassend ensemble, zij het wel zonder koersbroek.