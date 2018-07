Greg Van Avermaet is klaar om gele trui af te geven: “Blij dat ik hem zo lang heb kunnen houden”

Greg Van Avermaet start tegen alle verwachtingen in vandaag nog eens in het geel. “Vandaag wordt echt mijn laatste dag in deze gele trui”, wist hij aan onze man aan de start van de elfde etappe te vertellen . “Ik ben zeer gemotiveerd, en we zullen wel zien hoe het gaat. Maar zo’n rit met drie loodzware hellingen (en nog één van tweede categorie, nvdr.) zal normaal volstaan om die trui kwijt te spelen.”

“Het is nu zo, ik ben zeer tevreden van de tijd waarin ik ermee heb gereden”, heeft Van Avermaet er vrede mee. “Het zijn tien hectische dagen geweest. Nu wil ik enkele rustigere etappes. Ik zal het jammer vinden om de trui te moeten afgeven, maar ik ben zeer blij dat ik hem zo lang heb kunnen bijhouden. Dat ik hem vandaag nog heb, zie ik als een leuke bonus.”

“Vandaag ga ik jullie niet te veel verrassen (lacht). Ik hoop niet gelost te worden op de eerste klim en dan veilig binnen te komen. Iedereen heeft wel wat schrik van deze etappe. De grote klassementsmannen gaan wachten tot de laatste klim, want het is nog vrij vroeg in de Tour om al alle kaarten op tafel te gooien. Ik hoop op een gecontroleerde start van Team Sky, omdat dat in mijn voordeel is, en dat dat zo blijft tot de laatste klim. Dat zou in mijn voordeel zijn, maar ik ga hoe dan ook minuten verliezen op de slotklim. Ik denk dat de favorieten vandaag ook echt op die ritwinst zullen mikken.”

“Wat ons plan is met de ploeg? Onze kopman Richie Porte is weg, dus nu willen we proberen om wat mannetjes vooruit te sturen. Caruso heeft bijvoorbeeld al wat minuten verloren, dus hij kan zeker meespringen. In dit soort etappes moeten we dat wel proberen.”