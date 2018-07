Destiny’s Child-zangeres openhartig over haar gevecht tegen depressie

Michelle Williams, een van de drie zangeressen van Destiny’s Child, worstelt met een depressie. In een openhartige post op Instagram, laat ze aan haar fans weten dat ze professionele hulp inroept om de ziekte te bestrijden.

“Ik heb me jarenlang ingezet om de bewustwording rond geestelijke gezondheid te vergroten. Ik heb geprobeerd om mensen de kracht te geven om hulp, ondersteuning en begeleiding te zoeken wanneer het nodig is”, schrijft de 37-jarige ster, die zich volgens entertainmentblad TMZ laat begeleiden in een ziekenhuis net buiten Los Angeles.

“Onlangs heb ik zelf geluisterd naar de adviezen die ik aan duizenden mensen over de hele wereld heb gegeven. Ik zocht hulp bij een geweldig team van professionals in de gezondheidszorg. Vandaag sta ik hier trots, gelukkig en gezond en wil ik het goede voorbeeld geven, terwijl ik onvermoeibaar zal blijven streven naar beterschap voor mensen in nood. Als je de manier van denken kunt veranderen, kun je je leven veranderen.”

Williams was vorig jaar ook al eens bijzonder open over haar strijd tegen depressie in de Amerikaanse talkshow ‘The Talk’. “Ik besefte niet wat er aan de hand was tot ik rond de dertig was. Ik dacht dat het gewoon een soort groeipijn was. Ik heb al problemen sinds ergens tussen m’n dertiende en vijftiende. Maar op die leeftijd wist ik niet hoe ik die problemen moest benoemen.” Williams vertelde dat de situatie “heel, heel slecht” werd. “Ik was op zo’n donkere en zware plaats…”