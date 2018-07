Limburgse finaliste Miss Fashion steunt Make-a-Wish

Eisden

Maasmechelen - Ze is 17 jaar, Nora Ventriglia, en meteen de jongste finaliste van Miss Fashion 2019. Maar dat is niet het enige. Deze jonge dame zal in haar eentje Limburg hoog houden op één van Vlaamse grootste miss-verkiezingen.

In het najaar van 2017 stonden 900 kandidates uit alle Vlaamse provincies van ons land aan de start van Miss Fashion 2019 . Op 13 mei 2018 werden 25 finalistes verkozen die gedurende de zomer worden klaar gestoomd voor de slotavond op 1 september in Antwerpen.

Onder deze 25 finalistes is er slechts één Limburgse, Nora Ventriglia. Nora is meteen ook de jongste, 17 jaar. Ze droomde al heel lang van een ervaring als deze en hoopt dan ook in de modellenwereld een plaats te vinden.

Ze studeert op dit moment Woordkunst Drama aan PIKOH. Op het podium staan is voor haar dus niet vreemd. En deze welsprekendheid en podiumervaring zal ze nodig hebben in deze missverkiezing. Immers draagt deze verkiezing, naast heel het miss-appeal, organisatietalent, sociaal geëngageerd zijn en Charity-work hoog in haar vaandel. Daarom besliste Nora ook om een goed doel tijdens haar promocampagne voorop te stellen, namelijk Make a Wish.

‘Deze keuze is heel bewust gebeurd,’ zegt Nora, ‘ik sta op heel wat plaatsen in de kijker en wil dan ook graag hiervan gebruik maken om Make a wish mee in de spotlights te plaatsen. Ik nam reeds deel aan het vervullen van een wens van een jongetje van zeven jaar met leukemie. Dat greep me hard aan’. Om dit goed doel te steunen maakte Nora en haar mama beschermengeltjes die her en der verkocht worden.

Wil u Nora steunen in haar avontuur? Stem dan MF(spatie)23 naar 6045. Dit kan zo vaak u wil tot 1 september. Een sms kost 1 euro. Wil u een beschermengeltje kopen t.a.v. Make a wish? Mail dan naar noraventriglia12@gmail.com