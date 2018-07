Koning Filip viert vijf jaar op de troon met nieuwe gezinsfoto's

Het is op 21 juli vijf jaar geleden dat koning Filip de eed aflegde als de zevende koning van België en dat wordt gevierd met enkele nieuwe officiële foto's van hem en zijn gezin.

Een plechtig statieportret van hemzelf, een van hem met kroonprinses Elisabeth, een met koningin Mathilde en eentje met het hele gezin in het park van Laken voor het koninklijk paleis. Dat zijn de foto's die het Belgische koningshuis heeft vrijgegeven om de vijfde verjaardag van de troonsbestijging van koning Filip te vieren.

Vooral dat laatste beeld, waarop de koning poseert met Mathilde, Elisabeth (16), Eléonore (10), Gabriël (14) en Emmanuel (12), valt op. Niet alleen hebben de kinderen een flinke groeispurt gekregen, ook de gelijkenis met de foto's die het Nederlandse koningshuis onlangs vrijgaf van koning Willem-Alexander en zijn gezin is treffend.

Zoek de verschillen. Koning Filip viert zijn vijfde verjaardag op de troon met een fotoshoot. Één foto met zijn gezin (hand-in-hand lopend naar de fotograaf) deed me spontaan denken aan die van Willem-Alexander toen die in april vijf jaar koning in Nederland was. pic.twitter.com/wyGxxXmSvq