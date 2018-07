Springt Nafi Thiam of springt ze niet? De supporters in Luik krijgen alvast een uniek zicht als ze er klaar voor is

Hoe verloopt de laatste test voor het EK van regerend wereldkampioene en olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam? Dat zal ze vanavond pas zeggen, wanneer ze beslist of ze op de meeting van Luik, haar trainingspiste, aan het hoogspringen deelneemt.

Thiam heeft namelijk al enkele dagen last van een dazenbeet op een vervelende plaats: op de enkel van haar voet waarmee ze afzet. Haar enkel was de voorbije dagen gezwollen. Thiam wil graag voor haar Luikse publiek tonen wat ze waard is, maar evenzeer willen zij en haar coach geen risico nemen voor het EK, over enkele weken in Berlijn.

Hoe dan ook wordt het een bijzondere hoogspringcompetitie. Tijdens de competitie, die deel uitmaakt van de uit van de AG Memorial Van Damme Series, zullen fans in een halve cirkel rond de hoogspringstand mogen plaatsnemen in plaats van in de tribunes.

Dat is pas vanaf 21.20, vanaf 19 uur zijn heel wat andere Belgische toppers, onder wie de Borlées, en enkele olympische laureaten aan de slag.

Wie vanavond wilt kijken, kan nog altijd vanaf 17 uur terecht aan de hoofingang. Kaartjes: 10 euro, kinderen onder twaalf jaar gratis. Locatie: Stadion Naimette-Xhovémont, Boulevard Philippet 2, Luik.