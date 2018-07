Thaise jonge voetballers mogen ziekenhuis verlaten

In Thailand mogen de 12 voetballertjes die meer dan twee weken gevangen zaten in een grot het ziekenhuis verlaten, melden verschillende media. Ze zullen woensdag ook de media te woord staan.

De twaalf voetballers en hun 25-jarige coach kwamen op 23 juni vast te zitten in het grottencomplex van Tham Luang door het stijgende waterpeil. Op 10 juli werden de laatste voetballertjes en hun coach bevrijd.

De Belgische duiker Ben Reymenants noemt het een wonder dat alle jongens veilig naar buiten werden gebracht. “Je hebt meer kans om de Staatsloterij te winnen dan om dit te overleven. Het is echt een mirakel”, zegt hij tegen de NOS.

“Het draaide allemaal om snelheid. Doordat ze zo lang stillagen, raakten ze in een soort winterslaap”, legt hij verder uit. “Hun hartslag ging heel erg naar beneden, hun ademhaling ook. Dat kwam ook doordat ze zo mager waren, ze hadden geen lichaamsvet meer.”

Volgens de Belg was het moeilijkste stuk een U-bocht halverwege de route. Daar moesten ze door een opening van nog geen halve meter groot, die ook nog eens onder water stond. “Dat was voor die kinderen heel eng. Ze zien in die cocon niks. Ze weten dat er iemand voor en achter was, maar als je niet wordt vastgepakt is dat heel eng.”

Uiteindelijk hoefde er niet veel gedoken te worden, omdat er al veel water was weggepompt. “Het was vooral klauteren door slijk en modder, dat was heel zwaar.”