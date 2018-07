Eupen ontbindt contract van spits Mbaye Leye

Mbaye Leye lag nog twee jaar onder contract bij Eupen maar coach Makelele moest de 35-jarige spits niet meer hebben en daarom werd het contract van de Senegalees “in onderling overleg” ontbonden. Dat melden de Oostkantonners woensdag.

Dat de wegen van Mbaye Leye en Eupen uit elkaar gaan, is geen grote verrassing: de spits ontbrak al op de officiële ploegfoto voor dit seizoen, mocht ook al niet mee op stage en mocht zelf niet meer meetrainen met de A-kern.

Woelige carrière

Leye heeft er al een woelige carrière bij heel wat Belgische clubs opzitten. Hij belandde in 2007 in België toen Zulte Waregem de spits transfervrij ging halen bij het Franse Amiens. Twee jaar later plukte AA Gent hem daar weg en een jaar later lijfde Standard hem binnen. Met wisselend succes en dus keerde Leye in 2012 een eerste keer terug naar Zulte Waregem. In 2014 haalde Lokeren hem binnen maar een jaar later trok hij weer naar de vertrouwde stal van Zulte Waregem. In 2017 vertrok hij daar echter met slaande deuren en trok hij naar Eupen.

Met negen doelpunten in de reguliere competitie had Leye vorig seizoen nog een belangrijk aandeel in het behoud van Eupen in de hoogste afdeling. De ervaren aanvaller past echter niet meer in de plannen van de club, waar hij nog een contract tot 2020 had.