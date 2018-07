Meesterpatissier Brecht Van Poucke proefde samen met zijn vrouw Liesbet en kinderen Arthur en Elodie de nieuwste zomerijsjes. Het aanbod was groot: van Italiaans schepijs over roomijs met nieuwe smaken tot kleurrijke kinderijsjes. Het oordeel van onze proevers was streng. Er was veel lekkers bij, maar ook een paar flinke tegenvallers.