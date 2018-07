Model en muze van Alexander McQueen onverwachts gestorven

De Britse aristocrate Annabelle Neilson is op 49-jarige leeftijd onverwachts overleden. Ze was jarenlang de muze van modeontwerper Alexander McQueen en een van de beste vriendinnen van Kate Moss. Maar ze vocht in haar leven ook tegen depressie en een heroïneverslaving. Ze zou gestorven zijn aan een hartaanval.

Op 22-jarige leeftijd werd Annabelle Neilson voor het eerst voorgesteld aan Alexander McQueen. Zij was op dat moment aan de slag als model en had al een heroïneverslaving achter de rug, hij timmerde aan de weg als modeontwerper. Het waren turbulente tijden voor hen beiden, maar wel het begin van een lange en innige vriendschap. "Hij hield van mijn gekheid en vond het leuk hoe ik zijn creaties tot leven bracht", vertelde Neilson over hun relatie in 2012 in een interview met W Magazine.

De Britse designer stapte in 2010 op 40-jarige leeftijd uit het leven nadat hij jarenlang met verslaving en depressie had geworsteld. "Hij was mijn broer, mijn vriendje, mijn soulmate", zei ze na zijn dood in een interview met Daily Mail. "Mensen noemden me zelfs Ms. Queen en we sliepen regelmatig samen. De waarheid is dat ik nooit met iemand gelukkiger ben geweest dan hem. Hij vroeg me ooit of ik wilde trouwen, ik wou dat ik toen ja had gezegd."

Bruidsmeisjes

Door haar vriendschap met Alexander McQueen leerde ze ook Kate Moss kennen. Ze waren bovendien samen de bruidsmeisjes op zijn onoficiële huwelijksceremonie in 2000 met zijn toenmalige vriend George Forsyth. Het topmodel deelde ondertussen al twee foto's van hen tweetjes op Instagram en is naar verluidt 'heartbroken' na het verlies van haar goede vriendin.

Complete shock

Even werd gedacht dat Neilson dezelfde weg naar de exit had gekozen als haar goede vriend Alexander, maar in een officiële mededeling wordt dat ontkend. Haar zus Camila Neilson laat weten dat ze gestorven is aan een hartaanval. "Jammer genoeg zijn we op de hoogte gebracht van het feit dat mijn zus voige donderdag thuis gestorven is aan de gevolgen van een hartaanval. Het nieuws kwam totaal onverwacht en mijn ouders en ik zijn kapot door het nieuws", klinkt het.