Drie paar teenslippers, vijf zomerkleedjes, vier bikini’s…Je koffer zit sneller vol dan je denkt. Vakantieplannen? Met deze tips krijg je je koffer wel dicht!

Kies efficiënt

Neem jij ook altijd te veel spullen mee? Ga dan efficiënt te werk! Houd uiteraard rekening met het weer en de activiteiten op je vakantiebestemming en neem vooral basics mee die je moeiteloos kan combineren met elkaar. Zeker zijn dat je alleen het hoogstnodige meeneemt? Leg alle items die je wil meenemen naast elkaar op de grond. Leg nu 1/3 van je stukken apart die geen must zijn (wees streng voor jezelf!). Minder bagage, meer efficiëntie!

Rol je kleding op en vul de gaatjes

Zoveel mogelijk in je koffer krijgen én gekreukte kleding vermijden? Annick Hulsmans, zaakvoerder van Lederwaren Savanna raadt aan om je kleding op te rollen in plaats van op te vouwen en om vervolgens zoveel mogelijk gaatjes te vullen met kleine spullen. Begin dus altijd eerst met de grootste items en plaats zware spullen op de bodem van de koffer. Kleinere items zoals sokken en ondergoed steek je in je schoenen en oplaadkabels in de mouwen van je trui.

Je T-shirts, rokken en jurken (uitgezonderd hemdjurken) rol je best op. Broeken en hemden kun je dan weer beter opvouwen. Je T-shirts helemaal kreukvrij uit je koffer toveren? Steek ze voor je begint in te pakken nog een twintigtal minuutjes in de droogkast en rol ze vervolgens strak op: kreukvrij gegarandeerd!

Inpakken voor gevorderden

Neem je ook wat truien, broeken of een langere jurken mee, probeer dan de gouden tip van Annick: het diagonaal vouwen. Hoe het werkt? Leg je jeans bijvoorbeeld horizontaal, voor de helft in en voor de helft uit je koffer. Leg je tweede stuk op dezelfde manier in de tegenovergestelde richting er op en stapel afwisselend verder met je andere kleding. Als laatste stap begin je het bovenste item naar binnen te vouwen tot al je kleding een compact pakketje vormen.

