NBA-kampioen Golden State verlengt contract van coach Steve Kerr

Brussel - Coach Steve Kerr (52) heeft zijn contract verlengd bij de Golden State Warriors, waarmee hij de voorbije vier seizoenen drie keer de NBA-titel veroverde (2015, 2017 en 2018). Dat heeft het team dinsdag bekendgemaakt, zonder in detail te treden.

De Amerikaan had nog één jaar te gaan volgens zijn in 2014 ondertekende vijfjarig contract, maar hij zal dus langer aan boord blijven. Naar verluidt wordt hij dankzij de nieuwe deal één van de bestbetaalde trainers in de NBA.

In zijn eerste jaar als hoofdcoach bezorgde Kerr de Warriors in 2014-15 de eerste NBA-titel in 40 jaar. Kerr boekte 265 zeges met Golden State, tegenover 63 nederlagen. Hij leidde de Warriors in het reguliere seizoen 2015-16 naar 73 zeges, een record, om uiteindelijk in de finale onderuit te gaan tegen Cleveland. De voorbije vier jaar werd de NBA-finale telkens gespeeld door deze twee teams. In de play-offs van 2017 pakten Kerrs Warriors nog een record met 16 zeges en slechts één nederlaag.

De Warriors treden nog één seizoen aan in de Oracle Arena waarna ze - met Kerr - naar het ultramoderne Chase Center trekken in Mission Bay, een wijk in San Francisco.