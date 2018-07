Oud-Heverlee Leuven draagt voortaan een ander stamnummer en heeft daar een goede reden voor

Leuven -

Oud-Heverlee Leuven draagt stamnummer 18 vanaf het komende seizoen. Dat heeft de club uit 1B woensdag bekendgemaakt. OHL gebruikte stamnummer 6142 sinds de oprichting in 2002. “Stamnummer 18 geeft beter de rijke voetbalgeschiedenis van de club weer”, zo klinkt het. Stamnummer 18 werd gedragen door Stade Leuven, de oudste van de drie clubs die in 2002 fuseerden tot OHL. 6142 was het stamnummer van Zwarte Duivels Oud-Heverlee.