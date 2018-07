Proosterbos Leeft vzw blikt terug en kijkt vooruit

Maasmechelen - Proosterbos groeide de voorbije jaren, met tal van bouwprojecten en verenigingen die zich allemaal inzetten voor een ‘levend’ Proosterbos, uit tot een mooie wijk. Het is ondertussen iets meer dan 10 jaar geleden dat we met een kleine groep mensen onze schouders hebben gezet onder een nieuw initiatief: ‘Proosterbos Leeft vzw’.

Voorzitter Bjorn Maes blikt terug: "Met Proosterbos Leeft vzw proberen we een band te scheppen tussen de mensen van Proosterbos en omstreken, door te zorgen voor gezellige ontmoetingsmomenten. We organiseren activiteiten voor jong en oud en proberen zo onze wijk te doen leven. Mensen samenbrengen, aandacht voor de kleinsten bij de keuze van activiteiten, oog voor families,… we proberen het allemaal te creëren tijdens onze sinterklaasactiviteit en kerstrondgang."

"De grootste activiteit van het jaar komt er binnenkort aan. In het weekend van 4 en 5 augustus is er voor de tiende keer ‘Proosterbos Zomert’. Het blijft elk jaar een uitdaging om met een kleine groep en beperkte middelen op zaterdag een schlageravond en op zondag frühshoppen en een kindernamiddag te organiseren. Deze twee dagen worden immers met gratis inkom aangeboden. Voor de tiende editie van de feesten trekken we voor het eerst naar de sportzaal van de basisschool (ingang via de Vuurkruissersstraat). We zijn blij met deze locatie, o.a. omdat het weer nu geen spelbreker meer kan zijn", dixit de voorzitter.

Op het programma staan dit jaar onder meer optredens van Yves Segers, Frans Theunisz, Danny Fabry, de Maasbuben, Die Batseklatsers en Alpenfever. Meer info op www.proosterbosleeft.be