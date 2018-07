Ruzie tussen Meghan Markle en haar familie escaleert: “Haar schuld als vader sterft”

Samantha Markle steekt haar kritiek op haar halfzus Meghan al maanden niet onder stoelen of banken, maar nu heeft ze het wel bijzonder bont gemaakt. In een reeks tweets noemt ze Meghan en de rest van de Britse koninklijke familie "koud" en dan moest het ergste verwijt nog komen.

Dat haar mama Doria als enige van de familie van Meghan Markle uitgenodigd was op haar huwelijk met prins Harry was al een duidelijk teken aan de wand; het botert al langer niet tussen de Duchess of Sussex en de rest van haar gezin. Haar vader Thomas moest uiteindelijk afhaken omdat hij met spoed een operatie moest ondergaan. Toch had ook hij al een paar keer een uitschuiver gemaakt in de pers en daar was de Britse koninklijke familie naar verluidt niet bepaald mee opgezet.

Maar haar halfzus Samantha doet daar nog een schepje bovenop. Al maandenlang heeft ze op Twitter commentaar op alles wat Meghan doet, maar nu is de situatie helemaal aan het escaleren. Zo reageerde ze op beelden van Meghan en Harry die een bezoekje brachten aan de tentoonstelling over Nelson Mandela die zopas in Londen de deuren opende. "Waarom breng je eens geen eerbetoon aan je eigen vader. Kun je nog wel in de spiegel kijken?", klinkt het. "Genoeg is genoeg. Als onze vader sterft dan hou ik je daarvoor verantwoordelijk."

"Zo koud"

Samantha verwijst daarmee naar de hulpkreet die haar vader afgelopen weekend nog sloeg. "Ik heb een hartaanval gehad. Geeft daar dan niemand om? De kans is niet gering dat ik snel zal sterven", zei die in een interview met The Sun, in een zoveelste poging om terug contact te krijgen met zijn dochter. "Ik vind het vreselijk dat het voor hem nodig is om zo van zich te laten horen", zegt Samantha nog. "Het is schandelijk dat jullie royals zo koud zijn. Jullie moesten beschaamd zijn."