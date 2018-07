Kylie Jenner en Travis Scott voor het eerst samen op cover, maar die lijkt wel heel hard op een andere

Kylie Jenner en Travis Scott sieren voor het eerst samen een magazinecover, meer bepaald die van GQ. De pose en de outfit doen echter denken aan een iconische foto van Serge Gainsbourg en Jane Birkin en daar zijn heel wat mensen niet mee opgezet. "Wat een goedkope kopie", klinkt het onder meer op Twitter.

Het gaat Kylie Jenner momenteel voor de wind. Niet alleen werd ze door Forbes tot "bijna jongste self-made miljardair" gekroond, ze haalde ook de cover van het augustusnummer van mannenmagazine GQ. Dat laatste is bijzonder omdat ze voor het eerst samen met haar vriend Travis Scott poseert. Hij in een maatpak van Dior, zij in bodysuit die weinig aan de verbeelding overlaat.

Die kleding en hun houding doen echter nogal denken aan een iconische foto van Serge Gainsbourg en Jane Birkin die door de bekende fotograaf Helmut Newton werd genomen. En daar zijn heel wat mensen niet bepaald mee opgezet. Bovendien staan in het magazine nog enkele andere foto's die ook gebaseerd zijn op die van het powerkoppel van de jaren 70.

Niet mals

De commentaren zijn dan ook niet mals. "Die cover van Forbes was al je reinste onzin, Kylie en co hebben letterlijk honderden miljoenen verdiend door anderen te bestelen. Zij en haar hele familie hebben geen greintje ondernemerschap in hun lijf. En hier is ze dan, Jane Birkin en Serge Gainsbourg aan het kopiëren. Stop met haar rommel te kopen", haalt iemand hard uit. "Wat een goedkope kopie", zegt nog een ander.

That Forbes cover was such BS, Kylie and co literally made hundreds of millions by ripping off other people. She/her whole family doesn’t have a creative entrepreneurial cell in her body. Here she is, copying Jane Birkin & Serge Gainsbourg. Don’t buy their crap. pic.twitter.com/rx8aVX8r4B — Rae (@rachael_uriarte) 17 juli 2018

Tfw the new gq cover of Travis and Kylie is a cheap ripoff of Serge gainsbourg and Jane birkin pic.twitter.com/p8nO6aFhoN — s t e v e (@Stevegripp) 17 juli 2018