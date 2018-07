Als u naar deze landen reist en in de problemen komt, staat u er alleen voor

Belgen die in het buitenland een ongeval krijgen of gevangen worden genomen, worden geholpen door onze ambassade of ons consulaat ter plaatse. Behalve wanneer u naar landen reist die als gevaarlijk en te vermijden worden beschouwd. Komt u met andere woorden in Irak, Syrië of Jemen in de problemen, is ons land niet langer verplicht om u te helpen of te evacueren, zo staat in een nieuwe richtlijn van minister Reynders.