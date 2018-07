Vier kinderen van verdrinkingsdood gered in Blankenberge: van ouders in eerste instantie geen spoor

Vier kinderen tussen tien en elf jaar ontsnapten gisteren in Blankenberge aan de dood toen ze zonder begeleiding in zee gingen zwemmen. Ze negeerden de richtlijnen van de strandredders en werden verrast door de sterke stroming. Op dat moment was er van de ouders geen spoor. “Voor hetzelfde geld was dit veel erger afgelopen. Laat je kinderen alstublieft nooit alleen in zee zwemmen”, zegt hoofdredder Tom Cocle.