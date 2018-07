Een aantal bloeddrukverlagende medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt ­teruggeroepen. De medicatie is vervuild met NDMA, een mogelijk kankerverwekkende stof. Het was de Chinese producent Zhejiang Huahai zelf die de vervuiling ontdekte. Mogelijk zijn de geneesmiddelen al sinds 2012 gecontamineerd. Het gaat om een terugroepactie in heel Europa. Bij ons begon die op 6 juli, maar het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG besloot om pas gisteren, twaalf dagen ­later, te communiceren. Het legde de handel wel meteen stil.