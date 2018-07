Uilenwerkgroep Landen ringt jonge uilen

Landen - De Uilenwerkgroep Landen kijkt tevreden terug op het broedseizoen van de uilen in het algemeen op het grondgebied van Landen, al viel het op dat het dit jaar vooral relatief kleine nesten waren.

Vooral de steenuil doet het goed in Landen. Er hangen maar liefst 33 kasten en dat blijft voorlopig zo. Van de 27 jongen werden er 26 geringd. Sinds vorig jaar hangen er 18 bosuilkasten en de helft van de kasten was dit seizoen reeds bezet. Zo kon de Uilenwerkgroep 11 jonge en 2 volwassen bosuilen ringen. Ook dit jaar werden er enkele jonge kerkuilen in Landen geboren en ook zij gaan geringd door het leven. Door deze uilen te ringen, krijgen zij een soort paspoort waarbij hun levenswijze in kaart kan gebracht worden en deze vogels dus nog beter beschermd door het leven kunnen gaan.

Info: www.uilenwerkgroeplanden.be of volg de Uilenwerkgroep Landen via facebook.