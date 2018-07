Alonso: "Hockenheim wordt geen eenvoudige race voor McLaren"

Fernando Alonso heeft vooruitgeblikt naar de GP van Duitsland, die komend weekend op de Hockenheimring wordt verreden. De Duitse GP wordt volgens de Spanjaard opnieuw een grote uitdaging voor McLaren.

Alonso houdt van de Hockenheimring als circuit. Hij heeft enkele mooie herinneringen aan het Duitse circuit maar tegelijkertijd beseft Alonso ook dat komend raceweekend opnieuw uitdagend zal worden.

"Ik hou ervan om op de Hockenheimring te racen. Ik heb er drie keer gewonnen dus het is geweldig om er naar terug te keren nadat de race vorig jaar op de F1-kalender ontbrak," aldus de teamgenoot van onze landgenoot Stoffel Vandoorne. "Het circuit wordt als één van de 'klassiekers' beschouwd. Het is leuk om er op te rijden en er zijn redelijk was inhaalmogelijkheden, dit jaar is er ook een extra DRS-zone. Hopelijk kunnen we dan ook met de wagens rondom ons strijden."

Volgens Alonso ligt de sleutel tot betere resultaten in het verbeteren van McLaren haar competitiviteit in de kwalificatie.

"We weten dat we onze prestaties tijdens de kwalificatie moeten zien te verbeteren indien we onze kansen op zondag tijdens de race willen verbeteren. We hebben echter ook al gezien dat we tijdens de races vooruit kunnen pushen en punten kunnen veroveren. Het is dan ook ons doel om komend weekend in Duitsland hetzelfde te doen."

McLaren wil de komende races nog haar uiterste best doen om zo met een goed gevoel de zomerpauze in te gaan.

"De komende races in de aanloop naar de zomerpauze vinden plaats op erg verschillende circuits. We moeten erg hard werken en onze afstellingen zo goed mogelijk proberen aanpassen om onze kansen op een goed resultaat te maximaliseren. We weten dat het raceweekend in Duitsland niet eenvoudig zal zijn maar we gaan net als altijd ons uiterste best doen," besloot Alonso.

