Kozen Open Air terug van weggeweest

Kozen

Nieuwerkerken - Wie top-dj Dimitri Wouters aan het werk zien, moet niet speciaal naar Tomorrowland trekken. Op zaterdag 28 juli speelt hij op Kozen Open Air. Voor de vierde keer organiseert dj Vinno Ricci – oftewel Vince Vanelderen – samen met enkele vrienden deze openluchtfuif en ze hebben een paar grote namen uitgenodigd om achter de draaitafels te kruipen.

“Een fantastisch feestje met top-dj’s en een coole atmosfeer, dat moet Kozen Open Air opnieuw worden. Vorig jaar hebben we een keertje overgeslagen, maar we kregen veel vragen om het opnieuw te organiseren. Dat ik zelf net nu 30 jaar achter de draaitafels sta, is mooi meegenomen”, aldus Vincent, die onder meer 12 jaar lang ‘resident dj’ was van de illustere club Boccaccio in Halen. “Hele mooie tijd was dat. Ik heb ook op festivals gespeeld, zoals Beach Land, of Dance Opera, zeg maar de voorloper van Tomorrowland. Tegenwoordig draai ik wat minder, maar Kozen Open Air wil ik natuurlijk niet missen.”

Voor dat feestje heeft Vincent, samen met zijn medeorganisatoren Steve Claes en Jo Vanzwijgenhoven, een aantal van zijn bekende collega’s uitgenodigd. Naast Dimitri Wouters zullen ook Michael More (Baouzza) en Lassy FM van de partij zijn.

“Iedere gemeente hier in de buurt heeft wel zijn eigen openluchtfestival, maar dat was in Kozen niet het geval. Reden voor mij en enkele vrienden om het dan maar zelf te organiseren. Topmuziek en veel lekkers om te eten en drinken zijn gegarandeerd, alleen het goede weer hebben we zelf niet in de hand. Voor de zekerheid voorzien we ook een festivaltent, maar het ziet ernaar uit dat de weergoden ons gunstig gezind gaan zijn, dus ik geloof dat het opnieuw een prachteditie zal worden!”, besluit Vincent vol vertrouwen.

Wie erbij wil zijn, is op zaterdag 28 juli welkom op het festivalterrein langs de kerk in de Opcosenstraat in Kozen.