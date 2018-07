Limburg krijgt (voorlopig) wél ontwikkelingskansen

BrusselDe Vlaamse regering-Bourgeois wil vrijdag, op haar laatste superministerraad voor het zomerreces, met een aantal cruciale dossiers landen. “De dynamiek zit goed. De hoop is groot dat we een akkoord bereiken over het Energieplan, Klimaatplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) met zijn betonstop”, zegt een regeringsbron. Zoals de kaarten nu liggen, krijgt Limburg in dat nieuwe BRV plots wél een hoop ontwikkelingskansen. Dat is vooral de verdienste CD&V en Open Vld, én Voka Limburg dat zwaar op dit dossier heeft gewogen.