Wachten op wespenverdelging

HASSELTDe brandweer kreunt momenteel onder de oproepen om wespennesten te verdelgen. De teller in Limburg staat momenteel op bijna duizend openstaande meldingen en er komen er nog elke dag bij. “Bij ons staan momenteel 525 mensen met een wespennest in de wachtrij”, klinkt het bij brandweerzone Zuid-West-Limburg. In de zone Oost-Limburg gaat het om 312 openstaande meldingen, in Noord-Limburg om een zeventigtal. “Als we op een voormiddag 20 wespennesten verdelgen, komen er op hetzelfde moment 25 meldingen bij”, zegt Karen De Smedt van zone Oost-Limburg.